Ombrello... estivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ombrello... estivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ombrello... estivo

Fiorisce in maggio. al tatto, i petali sono cerosi. sono riuniti in cime a ombrello che compaiono nella tarda primavera. in italia, il pittosporo è coltivato...

Accovaccia sopra, mentre il fidanzato le fa ombra con il parasole. quello della sombrilla (parasole) si tratta di un tema onnipervasivo della cultura del...