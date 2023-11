La definizione e la soluzione di: Morti per un ideale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARTIRI

Significato/Curiosita : Morti per un ideale

Città ideale è un tema della pittura sviluppato attorno al xv secolo come rappresentazione del concetto teorico rinascimentale della città ideale. sopravvivono... Cittàtema della pittura sviluppato attorno al xv secolo come rappresentazione del concetto teorico rinascimentale della città. sopravvivono... Il martire (dal greco µt - testimone) è colui che è morto o è stato sottoposto a pene corporali per avere testimoniato la propria fede o un ideale nonostante una persecuzione, senza abiurarli; è un concetto presente in più religioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Morti per un ideale : morti; ideale; I morti per causa d altri; L Arnold che dipinse L isola dei morti ; La città dei morti ; La festa che precede il giorno dei morti ; Lo varcavano i morti per entrare nell Ade; Caronte vi traghettava i morti ; Il filosofo greco dell amore ideale ; Il posto ideale per un picnic; È ideale in una commedia di Oscar Wilde del 1895; Votato ad un ideale ; L ambiente ideale per orchidee e zanzare; Si sacrificano per un ideale ;

Cerca altre Definizioni