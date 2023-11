Moltiplicarsi rapidamente

Formati nel corso della stagione precedente. in primavera inizia aed, in presenza di un'elevata umidità ambientale, evade producendo...

La spartizione dell'Africa (detta anche, con termine meno asettico, corsa all'Africa, ma meglio nota in inglese come scramble for Africa, traducibile in "lo sgomitare per l'Africa") fu un rapido proliferare delle rivendicazioni europee sui territori africani, avvenuto tra il 1880 e l'inizio della prima guerra mondiale, nel cosiddetto periodo del Nuovo imperialismo.