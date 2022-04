Si mette sotto l ascella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette sotto l ascella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TERMOMETRO

Significato/Curiosita : Si mette sotto l ascella

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ascella (disambigua). l'ascella o cavo ascellare è una cavità posta ad angolo tra il braccio...

Il termometro è uno strumento di misura adatto a misurare la temperatura o le sue variazioni. a seconda della proprietà usata, i termometri sfruttano il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con mette; sotto; ascella; Permette la partenza lanciata dei trottatori; Si mette in tavola con un cucchiaino; Si mette in molti cocktail; Giustificazione che permette di essere perdonati; Immediatamente sotto il fianco; sotto la tazzina da caffè; Metodo di conservazione alimentare: sotto __; Sostegni... di sotto veste; La mascella ... che blocca l auto; Si mette sotto l ascella ; Gota, tra lo zigomo e la mascella ; Fece una strage con una mascella d'asino; Cerca nelle Definizioni