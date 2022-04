Il metallo componente del sale da cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il metallo componente del sale da cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SODIO

Significato/Curiosita : Il metallo componente del sale da cucina

Cercando il comune sale da cucina, vedi sale da cucina. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sale (disambigua). un sale, in chimica...

Il sodio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo na (dal latino natrium) e come numero atomico ha 11. è un metallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

