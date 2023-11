La definizione e la soluzione di: Materia prima per bozzetti plastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRETA

Significato/Curiosita : Materia prima per bozzetti plastici

Scultura; vi espone per la prima volta cartoni colorati e rilievi plastici in gesso: un gruppo di sette opere dette in catalogo bozzetti, poi sostituiti in... Scultura; vi esponelavolta cartoni colorati e rilieviin gesso: un gruppo di sette opere dette in catalogo, poi sostituiti in... Creta ( AFI: /'krta/; in passato anche Creti /'krti/; in greco t, Kri´ti, AFI: ['kiti]; in greco antico: t, Krte, AFI: [krte]) è un'isola greca, la maggiore e più popolosa del Paese e la quinta per estensione (8 261 km²) tra quelle del Mediterraneo dopo la Sicilia, la Sardegna, Cipro e la Corsica. Assieme agli isolotti contigui costituisce la periferia di Creta (in greco: efea t, Periféreia Kri´tis), una delle province greche, e la diocesi decentralizzata di Creta (in greco: petµ s t, pokentroméni Dioíkisi Kri´tis), una delle prefetture greche, due distinte seppur coestensive autorità con 623 065 abitanti e capoluogo Candia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

