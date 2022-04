Un marchio per cui è stato testimonial - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un marchio per cui è stato testimonial. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NESPRESSO

Significato/Curiosita : Un marchio per cui e stato testimonial

Mentre testimonial per la linea maschile diventa il celebre deejay francese bob sinclar. tra le modelle ad aver invece posato per i cataloghi del marchio: karen...

Nestlé nespresso s.a., che opera con il marchio nespresso, è una società del gruppo multinazionale nestlé che commercializza una linea di capsule di caffè... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

