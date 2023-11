La definizione e la soluzione di: Un malanno della vecchiaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACCIACCO

Significato/Curiosita : Un malanno della vecchiaia

Altre risposte alla domanda : Un malanno della vecchiaia : malanno; vecchiaia; malanno duodenale; malanno alla colonna vertebrale; Un malanno dell età; Il malanno invernale per definizione; Strascichi di un malanno ; malanno che dà l affanno; Propri della vecchiaia ; L età della vecchiaia ; Relativo alla vecchiaia ; Dolori della vecchiaia ; Gli specialisti per le malattie della vecchiaia ; Afflisse Galileo in vecchiaia ;

