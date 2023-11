La definizione e la soluzione di: Località spagnola nota per la grotta con graffiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALTAMIRA

Significato/Curiosita : Localita spagnola nota per la grotta con graffiti

La grotta di Altamira è una caverna spagnola famosa per le pitture parietali del Paleolitico superiore raffiguranti mammiferi selvatici e mani umane. Si trova nei pressi di Santillana del Mar in Cantabria, 30 chilometri ad ovest di Santander, nel nord della Spagna.

