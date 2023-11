La definizione e la soluzione di: Un legno per imbarcazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PITCH PINE

Significato/Curiosita : Un legno per imbarcazioni

Cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione ausiliaria, costruita generalmente in legno, avente... Cercandodi salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccolaausiliaria, costruita generalmente in, avente... Il pino rigido, o anche pispaino o pispagno (dall'inglese pitch-pine), è un albero di dimensioni medio-piccole (6–15 m, eccezionalmente fino a 30 m) originario degli Stati Uniti orientali. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un legno per imbarcazioni : legno; imbarcazioni; Una vasca di legno ; Alberi dal legno bianco; Affonda i denti nel legno ; Rodono il legno ; Pregiato legno rossastro; Recipiente di legno ; Piccole imbarcazioni a vapore o a vela; Scontri tra grosse imbarcazioni battaglie; imbarcazioni come i vascelli; Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni ; I concorrenti in una gara tra imbarcazioni ; Vela a pallone nelle imbarcazioni da regata;

Cerca altre Definizioni