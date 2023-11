La definizione e la soluzione di: Lavorano dopo la mietitura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TREBBIATORI

Significato/Curiosita : Lavorano dopo la mietitura

Della mietitura gli uomini lavorano a gruppi di tre: un falciatore, un accovonatore e un terzo di cui non si conosce esattamente la mansione. dopo la mietitura... Dellagli uominia gruppi di tre: un falciatore, un accovonatore e un terzo di cui non si conosce esattamentemansione.mietitura... I Sumeri sono considerati la prima civiltà urbana assieme a quella dell'antico Egitto e della valle dell'Indo. Si trattava di un'etnia della Mesopotamia meridionale (l'odierno Iraq sud-orientale), che visse in quella regione tra il IV e il III millennio a.C. Preceduta da una scrittura fondamentalmente figurativa, una successiva stilizzazione condusse alla scrittura cuneiforme - che sembra aver preceduto ogni altra forma di scrittura codificata e che comparve attorno alla fine del IV millennio a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

