Laura __: è diventata famosa cantando La solitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laura __: è diventata famosa cantando La solitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAUSINI

Significato/Curiosita : Laura __: e diventata famosa cantando la solitudine

Pubblica il suo primo album, intitolato laura pausini e contenente i singoli la solitudine, non c'è, perché non torna più e mi rubi l'anima, quest'ultimo in...

Laura pausini nasce il 16 maggio 1974 a faenza, in provincia di ravenna, e cresce a solarolo. è la primogenita del cantante di pianobar fabrizio pausini (insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

