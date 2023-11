La definizione e la soluzione di: Kiss me __, famoso cartoon giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LICIA

Significato/Curiosita : Kiss me famoso cartoon giapponese

Sailor-games.com. ^ (en) mary grigsby, sailormoon: manga (comics) and anime (cartoon) superheroine meets barbie: global entertainment commodity comes to the... Sailor-games.com. ^ (en) mary grigsby, sailormoon: manga (comics) and anime () superheroine meets barbie: global entertainment commodity comes to the... Love Me Knight - Kiss Me Licia ( Ai shite Naito, lett. "Amami cavaliere") è un manga shojo scritto e disegnato da Kaoru Tada, pubblicato in Giappone sulla rivista Bessatsu Margaret di Shueisha dal 1982 al 1984. In Italia è stato pubblicato da Star Comics tra il 2002 e 2003 sulla collana Starlight, e poi nuovamente da Goen nel 2012 e 2013 sulla collana Lady Collection. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

