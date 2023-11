La definizione e la soluzione di: L interrogativo del sordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COME

Significato/Curiosita : L interrogativo del sordo

I, rimane invariata (mantiene una sola pronuncia). l'utilizzo del punto interrogativo è solo didattico, in quanto in quechua si usano i suffissi -chu... Geografia Comè – Arrondissement del Benin Musica Come – gruppo musicale statunitense

– gruppo musicale statunitense Come – gruppo musicale britannico

– gruppo musicale britannico Come – album di Prince del 1994

Come – album di Prince del 1994 Come – singolo di Jain del 2015 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Come» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

