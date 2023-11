Insinua calunnie

Italiana, baldini + castoldi, 23 febbraio 2017. ^ serena granato, marracashche fedez non sia l'autore delle sue canzoni: "nuovi ghost writer", su...

Il narcisismo maligno è una sindrome psicologica che comprende un mix estremo di narcisismo, comportamento antisociale, aggressività e sadismo. Il narcisista maligno è chiamato anche "narcisista perverso" o "manipolatore perverso". Seduttore, grandioso, e sempre pronto ad aumentare i livelli di ostilità, il narcisista maligno mina le famiglie e le organizzazioni in cui è coinvolto, e "disumanizza" le persone con cui entra in relazione.

A livello penale, il narcisismo non è considerato un ostacolo alla capacità di intendere e di volere.