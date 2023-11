Infuso... non eccitante

Lungo tutta la cordigliera delle ande. attualmente il mate si conferma unmolto popolare nei paesi menzionati, soprattutto in uruguay, dove è bevuto...

Il tè (con grafia meno corretta the o thè) è una bevanda originaria della civiltà cinese, consistente in un infuso o decotto ricavato dalle foglie della Camellia sinensis, una pianta legnosa che viene oggi coltivata in Cina, ma anche in Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, Giappone e Kenya. A volte le foglie sono miscelate con spezie, erbe o essenze.