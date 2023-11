L incapacità di distinguere i colori

Parziale viene chiamata discromatopsia. in base alla causaquesta, possiamo: acromatopsia congenita distrofia dei coni (acromatopsia...

La discromatopsia è un difetto alla vista di alcuni colori, ovvero un'inabilità a percepire i colori, del tutto o in parte. È un difetto del cromosoma X, quindi di natura prevalentemente genetica. Tuttavia può insorgere anche in seguito a danni agli occhi, ai nervi o al cervello e persino in seguito all'esposizione ad alcuni composti chimici.