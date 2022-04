Si impugna per aprire le buste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si impugna per aprire le buste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TAGLIACARTE

Significato/Curiosita : Si impugna per aprire le buste

Intonsi. esistono diverse tipologie di tagliacarte: tagliacarte manuale, anche noto come aprilettere tagliacarte industriale il suo nome composto deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

