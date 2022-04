Imperatore romano che lasciò famose terme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imperatore romano che lasciò famose terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARACALLA

Significato/Curiosita : Imperatore romano che lascio famose terme

Un imperatore romano, della dinastia degli imperatori adottivi, che regnò dal 117 alla sua morte. successore di traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo...

Storico cassio dione, una delle maggiori fonti su caracalla. tuttavia nel 202, solo tre anni dopo, caracalla accusò di alto tradimento e fece giustiziare plauziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

