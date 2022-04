Hanno meno di diciotto anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno meno di diciotto anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINORENNI

Significato/Curiosita : Hanno meno di diciotto anni

hanno fatto scelte sbagliate dettate dalla necessità, e altri ancora sono stati arrestati per crimini non commessi. tutti hanno meno di diciotto anni...

La minorenne è una commedia sexy all'italiana del 1974 diretta da silvio amadio. il film è uscito il 25 settembre 1974. dopo il conseguimento del diploma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con hanno; meno; diciotto; anni; Le hanno orsa... e foca; hanno tutto da imparare; I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno; hanno frequentato il seminario; I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno ; Costa meno della benzina; Contengono meno carbonio della ghisa; Il relitto... meno ritto; diciotto per un terzo; Le ore diciotto detto in breve; I diciotto dell orefice; diciotto buche... in piccolo; Erano agli ordini di anni bale; Paolo __ e Giovanni Falcone; Noto cantautore e showman libanese naturalizzato britanni co; Ecce __, film di Nanni Moretti; Cerca nelle Definizioni