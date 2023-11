Hanno frequentato il seminario

Fino al 1864rettore fu mons. antonio graziani. chiostro delmaggiore chiostro statua del vescovo cappellari retro delmaggiore retro...

Il presbitero (dal greco antico: pesßteo, presbýteros, "più anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa e in altre Chiese cristiane, quello tra i ministri del culto che ha ricevuto, in una specifica ordinazione, il mandato di presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. Un termine usato in modo equivalente, ma più generico, è sacerdote.