Le hanno certi cavalli nelle palestre

Il cavallo con maniglie è un attrezzo usato nella ginnastica artistica. È alto 105 cm da terra ed è dotato di maniglie alte 15 cm (generalmente di metallo) montate parallelamente e nella parte superiore dell'attrezzo. In origine era formato da un'armatura in metallo con corpo in legno, ricoperto di pelle. Attualmente l'armatura è in plastica o materiali compositi, il corpo è in plastica, e la copertura in materiale sintetico.