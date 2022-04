I Greci che vivono numerosi ai piedi dell Acropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Greci che vivono numerosi ai piedi dell Acropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATENIESI

Significato/Curiosita : I greci che vivono numerosi ai piedi dell acropoli

Mentre coglieva i fiori in riva al mare, europa vide il toro che le si avvicinava. era un po' spaventata ma il toro si sdraiò ai suoi piedi ed europa si...

Dal 366 a.c., dove i cleruchi ateniesi avrebbero dovuto riconsegnare agli esuli i propri terreni. perciò gli ateniesi si rifiutarono di sottostare alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

