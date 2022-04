Si getta in mare, ma non per disfarsene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta in mare, ma non per disfarsene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCORA

Significato/Curiosita : Si getta in mare, ma non per disfarsene

Affinché l'ancora funzioni. esistono due principali tipi di ancore e conseguentemente di ancoraggi: ancora provvisoria e ancora permanente. un'ancora provvisoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con getta; mare; disfarsene; Si getta nel Tevere alla periferia di Roma; Progetta no utopie; Progetta zione e disegno industriale ing; Sporgenza dell intestino soggetta a infiammazioni; Censurare, biasimare ; Placare, calmare ; Un attività con le reti in mare aperto; Quella di mare è sede di un aeroporto militare; Piazzare un prodotto oppure disfarsene ;