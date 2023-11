La definizione e la soluzione di: I furti di bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABIGEATI

Significato/Curiosita : I furti di bestiame

L'abigeato, in diritto, è il reato di furto di bestiame, tipicamente quello oggetto di allevamento. La parola deriva dal tardo latino giuridico abigeatus, astratto di abigeus, 'ladro di bestiame', a sua volta dal verbo latino abigere, 'allontanare spingendo', composto di ab-, 'via', 'da', e agere, 'portare'. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

