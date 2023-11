Le frazioni condominiali

Contado, trapuntato di, castelli, ville, case rurali. si articola in colline, monti e pianure, conta 85 tra quartieri e, oltre cento edifici...

Millesimo (Mrexo ['me] in dialetto valbormidese e langarolo, Mëleso in piemontese, Millëximo in ligure) è un comune italiano di 3 156 abitanti della provincia di Savona in Liguria.