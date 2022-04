Frase fatta, luogo comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frase fatta, luogo comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STEREOTIPO

Significato/Curiosita : Frase fatta, luogo comune

Preghiere comuni (books of common prayer) del 1662 in uso presso la chiesa anglicana: introduzione padre nostro, che sei nei cieli questa frase spiega che...

Cercando il significato linguistico del termine, vedi stereotipo (linguistica). lo stereotipo è una caratteristica soggettiva semplificata e persistente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

