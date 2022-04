Fotografano le dive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fotografano le dive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fotografano le dive

Dell'autorialità i lungometraggi di paolo virzì che fotografano con lucidità e pungente ironia le varie facce dell'italia attuale. film come caterina...

operatore – in matematica, termine usato per alcuni tipi di funzioni matematiche operatore – in biologia, un segmento di dna che regola l'attività dei...