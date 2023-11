Foto 3 una gita a 4698 Bolzano

Il monumento ai caduti (in francese monument aux morts; in tedesco Kriegerdenkmal o Gefallenendenkmal; in inglese war memorial) è un'opera architettonica e spesso scultorea eretta in molte nazioni, specie presso le singole comunità locali, per commemorare i soldati e tutti i militari morti in guerra, soprattutto nei grandi conflitti come le due guerre mondiali. Reca in genere l'iscrizione dei nomi dei soldati caduti in battaglia.