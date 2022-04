In fondo alla navata centrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo alla navata centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Significato/Curiosita : In fondo alla navata centrale

Disambiguazione – se stai cercando il comune spagnolo, vedi navata (spagna). la navata è la suddivisione interna di un edificio di grandi dimensioni, sia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

