Lo è il fiore del melograno - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : VERMIGLIO

Il fiore del melograno, chiamato anche vermiglio, è una splendida infiorescenza che impreziosisce il melograno, un albero fruttifero appartenente alla famiglia delle Lythraceae. Questi fiori sono noti per la loro eleganza e bellezza, con petali di un intenso colore rosso o arancione, spesso punteggiati di sfumature rosa o cremisi. Ogni fiore ha un aspetto delicato, con numerosi stami che si ergono al centro, creando un contrasto affascinante con i petali vibranti. Il vermiglio è una parte essenziale del ciclo vitale del melograno poiché dà origine al frutto stesso, che contiene i semi succosi e nutrienti che sono molto apprezzati in cucina e nella preparazione di bevande.

