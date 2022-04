Farmaco da zone paludose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaco da zone paludose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHININO

Delle tre. in italia è divenuta rara anche grazie alla bonifica delle zone paludose in cui cresce. cicuta è inoltre un genere che comprende oltre a cicuta...

Della tesi di cobo sta il fatto che nel passato il chinino era detto anche pulvis gesuiticus. il chinino fu estratto dalla corteccia dell'albero della china... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con farmaco; zone; paludose; Dose e modo di assunzione di un farmaco ; farmaco utile per ricostituire le forze; Un farmaco contro le reazioni allergiche; farmaco miracoloso; Una canzone di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid; Una canzone di Caterina Caselli: Nessuno mi può __; Lo sono i sogni nella canzone di Ultimo; Canzone di Battisti: Balla __; Abitavano su capanne costruite in zone paludose ;