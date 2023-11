Famoso re degli Ostrogoti

Il regno, ufficialmente il regno d'italia (latino: regnum italiae), venne fondato dal popolo germaniconella penisola italiana...

Flavio Teodorico, detto il Grande, più correttamente Flavio Teoderico (in goto Þiudareiks; in greco: Ted; in latino: Flavius Theodericus; Pannonia, 454 – Ravenna, 30 agosto 526), è stato un sovrano ostrogoto.