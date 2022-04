Famose truppe da sbarco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famose truppe da sbarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARINES

Significato/Curiosita : Famose truppe da sbarco

Furono, infine, i mezzi da sbarco danneggiati o distrutti a causa della reazione tedesca. il settore statunitense dello sbarco fu il più critico del d-day...

Corps (usmc) anche conosciuto in italiano come "corpo dei marines" o semplicemente "marines", è la fanteria di marina ed una delle otto componenti delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con famose; truppe; sbarco; Sono famose quelle affrescate da Raffaello in Vaticano; Sono famose quelle di Tibullo; Da lì partirono tre famose caravelle; Scolpì famose teste di pietra; I Caschi delle truppe dell ONU; Come un giornalista al seguito delle truppe ing; Lo formano le truppe di stanza; Erano impiegati per gli spostamenti delle truppe aviotrasportate; Banchina dove è possibile lo sbarco di una nave; Il porto di sbarco di chi lascia Calais; Struttura per lo sbarco ; Una spiaggia dello sbarco in Normandia;