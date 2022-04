La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : ORECCHIO ASSOLUTO

Significato/Curiosita : La dote di certi musicisti di riconoscere le note senza riferimenti

Guadagno di circa 60 fiorini. lettera a cristina di lorena del 19 dicembre 1608 (ed. naz., vol. x, lettera n. 202, p. 175.) ^ alla dote per la sorella...

orecchio assoluto è una locuzione con la quale s'intende la capacità di identificare l'altezza assoluta (cioè la frequenza) di un suono, solitamente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

