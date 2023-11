La definizione e la soluzione di: Fa dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SONNIFERO

Significato/Curiosita : Fa dormire

Sonni tranquilli, mentre homer, al contrario, è spaventato e non riesce a dormire. introduzione l'introduzione è una parodia dell'inizio di frankenstein... Sonni tranquilli, mentre homer, al contrario, è spaventato e non riesce a. introduzione l'introduzione è una parodia dell'inizio di frankenstein... Il termine narcotico deriva dal greco ( a Narko " rendere insensibile"), termine che si pensa essere stato coniato dal medico romano Galeno. Con esso si indica una sostanza psicoattiva con proprietà analgesiche in grado di provocare paralisi, narcosi o anestesia generale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fa dormire : dormire; dormire ad alta voce; Struttura multipiano per dormire : a castello; Rete per dormire all aria; dormire rumorosamente; Una rete per dormire ; Si toglie per dormire ;

