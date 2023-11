La definizione e la soluzione di: Il dittongo dell aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UI

Significato/Curiosita : Il dittongo dell aquila

Totale assenza dei dittonghi -uo e -ie. abbiamo così ad esempio bbonu (buono), scola (scuola), fore (fuori), mele (miele), preta (pietra). il vocalismo del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

