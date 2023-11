La definizione e la soluzione di: Dipinse la Madonna del sacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : ANDREA DEL SARTO

Significato/Curiosita : Dipinse la madonna del sacco

Chiesetta, la prima domenica di agosto, con una processione che attraverserà l'altro versante del paese. piove di sacco presso il santuario della madonna grazie... Chiesetta,prima domenica di agosto, con una processione che attraverserà l'altro versantepaese. piove dipresso il santuario dellagrazie... Andrea del Sarto, pseudonimo di Andrea d'Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore Vannucchi (Firenze, 16 luglio 1486 – Firenze, 29 settembre 1530), è stato un pittore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dipinse la Madonna del sacco : dipinse; madonna; sacco; L impressionista che dipinse Les grandes baigneuses; dipinse le Cattedrali di Rouen; Marc : dipinse Il violinista verde; dipinse Bagno turco; Giorgio: dipinse Le Muse inquietanti; Antoine : dipinse L imbarco per Citera; Importante gara sciistica di madonna di Campiglio; Dei: è la madonna ; I tre pastorelli di Fatima ebbero quella della madonna ; Album di inediti di madonna pubblicato nel 2019; Un brano di madonna : Don t cry for me; Una popolare è madonna ; Un sacco portaliquidi; Un sacco impermeabile; Al ritorno è bene non averle nel sacco ; Piccolo sacco a spalla; Il Carlo di Un sacco bello; Un sacco che si può vuotare soltanto piangendo;

Cerca altre Definizioni