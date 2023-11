La definizione e la soluzione di: Si dice di trama basata su lunghi viaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ON THE ROAD

Significato/Curiosita : Si dice di trama basata su lunghi viaggi

Cambiato ed in pessimo stato di salute: smunto, la pelle spettrale, gli occhi lucidi, inoltre i capelli trascurati e lunghi come una ragnatela fluttuano... Cambiato ed in pessimo statosalute: smunto, la pelle spettrale, gli occhi lucidi, inoltre i capelli trascurati ecome una ragnatela fluttuano... Cars on the Road è una serie animata statunitense del 2022. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

