La definizione e la soluzione di: Si dice di impegno che non si può né rimandare né annullare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : IMPRESCINDIBILE

Significato/Curiosita : Si dice di impegno che non si puo ne rimandare ne annullare

Sussistenza in condizioni di povertà. rimanere scottati prendere insegnamento da un proprio errore. rimandare a san bindo rimandare qualcosa all'infinito... Sussistenza in condizionipovertà. rimanere scottati prendere insegnamento da un proprio errore.a san bindoqualcosa all'infinito... Rodrigo Javier de Paul ( AFI : [ro'ðio ðe pol]; Sarandí, 24 maggio 1994) è un calciatore argentino, centrocampista dell'Atlético Madrid e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di impegno che non si può né rimandare né annullare : dice; impegno; rimandare; annullare; Si dice di ordine ufficiale; Si dice di voce lontana cupa e profonda; Si dice facendo un ipotesi; Lo dice chi non capisce; Lo dice chi alla fine trova; Si dice di un tipo vivace; Si dice di lavoro che comporta un notevole impegno psicofisico; impegno per top model; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo; Il verbo di chi fa sport con grande impegno ; impegno per l universitario; impegno totale e disinteressato; rimandare ad altro tempo; rimandare al mittente; Preferisce rimandare la scelta politica; rimandare ad altra data; Avverbio per rimandare ; Può annullare un matrimonio religioso; Tribunale della Curia che può annullare matrimoni; La Sacra può annullare i matrimoni; annullare eliminare; annullare revocare una sentenza; Se scoperti possono annullare le elezioni;

Cerca altre Definizioni