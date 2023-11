La definizione e la soluzione di: Così sono i veicoli con un basso CX. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : AERODINAMICI

Significato/Curiosita : Cosi sono i veicoli con un basso cx

Coefficiente di penetrazione aerodinamica molto basso (cx=0,28) che favoriva le prestazioni e contribuiva a ridurre i consumi. la particolarità della sua linea... Coefficiente di penetrazione aerodinamica molto=0,28) che favoriva le prestazioni e contribuiva a ridurreconsumi. la particolarità della sua linea... L'aerodinamica è la branca della fluidodinamica che studia la dinamica dei gas, in particolare dell'aria, e la loro interazione con corpi solidi. La risoluzione di un problema di aerodinamica comporta generalmente la risoluzione di equazioni per il calcolo di diverse proprietà dell'aria, come ad esempio velocità, pressione, densità e temperatura, in funzione dello spazio e del tempo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così sono i veicoli con un basso CX : così; sono; veicoli; basso; così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; così e il caso del dottor Jekyll; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; È così via in breve; così è la faccia antipatica; Essere presente: io sono tu; sono vicine in Dakar; sono scuole dell obbligo; Le più grosse sono di cocco; sono lontane nel metro quadro; sono in calce agli assegni; Lo sono i veicoli in coda; I veicoli degli Eschimesi; Una lunga fila di veicoli ; veicoli per bambini; Rileva gli eccessi di velocità dei veicoli ; Sui veicoli a due ruote e in palestra; I viaggi a basso prezzo; Illuminano a basso consumo; Città siciliana a basso costo; Più che basso ; Il disegno in basso ; Il disegno in basso a sinistra;

Cerca altre Definizioni