Così e la giornata in cui fiocca - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NEVOSA

Significato/Curiosita : Cosi e la giornata in cui fiocca

Perso popolarità. il nastro rosso è un esempio (forse il più famoso) di nastro della consapevolezza, in cui piccoli fiocchi di vari colori piegati ad occhiello...

Dimensioni dei fiocchi. a piccole falde: è una forma di precipitazione nevosa sotto forma di piccoli fiocchi che avviene con basse temperature (qualche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

