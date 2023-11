La definizione e la soluzione di: Contiene pompe e rastrelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPANNO

Un capanno Quonset (in inglese Quonset hut) è una struttura prefabbricata leggera realizzata con lamiera zincata ondulata, a sezione semicircolare. Il progetto è stato sviluppato negli Stati Uniti ed è basato su quello del capanno Nissen, sviluppato in Gran Bretagna durante la prima guerra mondiale. Centinaia di migliaia ne furono prodotti durante il corso della seconda guerra mondiale, il surplus militare fu successivamente venduto anche al pubblico. Il nome deriva dal primo sito di fabbricazione, al Quonset Point, nel Davisville Naval Construction Battalion Center (North Kingstown, Rhode Island).

