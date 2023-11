La definizione e la soluzione di: Un concerto senza strumenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOCALE

Significato/Curiosita : Un concerto senza strumenti

Il concerto è una forma musicale che prevede l’esecuzione di uno o di più strumenti solisti che sono accompagnati dall'orchestra. l'origine del termine... Ilè una forma musicale che prevede l’esecuzione di uno o di piùsolisti che sono accompagnati dall'orchestra. l'origine del termine... In fonetica, la vocale è un fono che ha come realizzazione prevalente un vocoide. La parola vocale deriva dal latino vocalis, che significa in senso ampio 'relativa alla voce', 'parlante', 'che parla', e quindi 'dotato di voce', 'sonoro'. Dal punto di vista articolatorio, una vocale è un suono prodotto mediante la vibrazione delle corde vocali, emesso senza frapporre ulteriori ostacoli al flusso dell'aria così fatto risuonare. Le vocali vengono classificate in base a tre parametri: Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

