Si fa con il trapano

L'apparecchio usato dal dentista, vediodontoiatrico. disambiguazione – se stai cercandosingolo di madman, vedi(singolo). questa voce o sezione...

In astrofisica, un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso (ovvero, una regione dello spaziotempo con una curvatura talmente grande) che dal suo interno non può uscire nulla, nemmeno la luce essendo la velocità di fuga superiore a c.