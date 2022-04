Comune in prov di Potenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune in prov di Potenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MELFI

Significato/Curiosita : Comune in prov di potenza

Ligure di olivo, vedi pignola (olivo). pignola (''vïgnuòlë'' in dialetto locale) è un comune italiano di 6 779 abitanti della provincia di potenza in basilicata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi melfi (disambigua). melfi (afi: ['mlfi]; mèlfe in dialetto lucano) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

