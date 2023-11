La definizione e la soluzione di: La colonna con il capitello a volute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IONICA

Significato/Curiosita : La colonna con il capitello a volute

Decorato con volute. il centro della voluta è detto occhio e può essere decorato. su di esso l'abaco molto appiattito. sopra il capitello poggia la trabeazione... Decoratocentro dellaè detto occhio e può essere decorato. su di esso l'abaco molto appiattito. soprapoggiatrabeazione... Emanuela Ionica, all'anagrafe Emanuela Gabriela Ionica (Iai, 15 maggio 1997), è una doppiatrice rumena che vive e lavora in Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

