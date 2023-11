La città di una Dinamo

polisportivas.r.l., meglio nota comesassari, èsocietà cestistica italianasassari. in massima divisione dalla stagione 2010-11...

Kiev (in ucraino , Kyïv, , AFI : ['kjiu]; in russo , Kiev , AFI : ['ki(j)f]; in yiddish: Kiv), chiamata storicamente anche Chiovia, è una città a statuto speciale dell'Ucraina, capitale e città più popolosa del paese nonché capoluogo dell'omonima oblast', dalla quale è amministrativamente indipendente.