In cioè obliquamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cioè obliquamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRALICE

Significato/Curiosita : In cioe obliquamente

Cappuccio, di fine tessitura e portate erette, in posizione frontale. occhi. scuri a mandorla, disposti obliquamente. sono "truccati a rimmel", ossia presentano...

Lo sbieco (tralice, in alcune regioni italiane) è la direzione, in un tessuto, a 45° rispetto alla direzione dei fili di trama e ordito. ogni pezzo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con cioè; obliquamente; In __ che non si dica, cioè subito; Viaggi __ minute, e cioè all ultimo minuto; Alla __, cioè «fatto tanto per fare»; A... cioè in abbondanza; Piegato obliquamente ; Cerca nelle Definizioni