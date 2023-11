La definizione e la soluzione di: In cima alla mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITA

Significato/Curiosita : In cima alla mano

La cima alla genovese, spesso chiamata semplicemente cima (a çimma in ligure), è un secondo piatto italiano tipico della cucina ligure. consiste in un... Lagenovese, spesso chiamata semplicemente(a çimmaligure), è un secondo piatto italiano tipico della cucina ligure. consisteun... Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. La presenza delle dita caratterizza la classe dei tetrapodi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

